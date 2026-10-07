शिवराजकुमार के पास अचानक फटा पटाखा, 'बैल' प्रमोशन के दौरान टला बड़ा हादसा

इस घटना से बिना घबराए, शिवराजकुमार फैंस से बातचीत करने के लिए वहीं रुके रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान अपनी फिल्म 'बैल' के बारे में भी बताया।

साथ ही, उन्होंने एक बड़ी खबर भी दी कि 'बैल 2' पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि वे जल्द ही रजनीकांत के साथ फिल्म 'जेलर 2' में नजर आएंगे, जो 15 अक्टूबर को रिलीज होगी।