शिवा राजकुमार ने 'हिंदी राष्ट्रभाषा है' वाले बयान पर मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला?
कन्नड़ के सुपरस्टार शिवा राजकुमार ने अपनी नई द्विभाषी फिल्म 'ओरिजिनल मॉन्स्टर' के प्रमोशन के दौरान अनजाने में हिंदी को 'राष्ट्रभाषा' कह दिया था।
इस बयान के बाद हाल ही में एक नई बहस छिड़ गई। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और स्पष्ट किया, "मैं भारतीय भाषाओं को लेकर थोड़ा भ्रमित हो गया था। उनकी भाषा हिंदी है और हमारी कन्नड़ है।"
राजकुमार ने इस बात पर भी खास जोर दिया कि हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अहमियत होती है।
'ओरिजिनल मॉन्स्टर' से राजकुमार का हिंदी में द्विभाषी डेब्यू
'ओरिजिनल मॉन्स्टर' से राजकुमार हिंदी सिनेमा में कदम रख रहे हैं। यह फिल्म कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी।
1990 के दशक पर आधारित यह फिल्म ताकत और हिंसा जैसे विषयों को दिखाती है। दरअसल, ब्लैडर कैंसर का इलाज करवाते हुए भी राजकुमार लगातार काम करते रहे।
राजकुमार ने बताया कि इस मुश्किल दौर में उनके प्रशंसकों, परिवार और मेडिकल टीम ने जो अटूट सहयोग दिया, उसी ने उन्हें बीमारी से लड़ने की हिम्मत दी।