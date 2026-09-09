शिवा राजकुमार ने 'हिंदी राष्ट्रभाषा है' वाले बयान पर मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला?

कन्नड़ के सुपरस्टार शिवा राजकुमार ने अपनी नई द्विभाषी फिल्म 'ओरिजिनल मॉन्स्टर' के प्रमोशन के दौरान अनजाने में हिंदी को 'राष्ट्रभाषा' कह दिया था।

इस बयान के बाद हाल ही में एक नई बहस छिड़ गई। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और स्पष्ट किया, "मैं भारतीय भाषाओं को लेकर थोड़ा भ्रमित हो गया था। उनकी भाषा हिंदी है और हमारी कन्नड़ है।"

राजकुमार ने इस बात पर भी खास जोर दिया कि हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अहमियत होती है।