फवाद-माहिरा की सीरीज पर बैन की मांग के बीच बोले शिवसेना नेता

फवाद-माहिरा की पाकिस्तानी सीरीज पर घमासान, शिवसेना नेता बोले- पाकिस्तान अपना कंटेंट अपने पास ही रखे

लेखन नेहा शर्मा 05:42 pm Nov 25, 202605:42 pm

क्या है खबर?

फवाद खान और माहिरा खान अभिनीत पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को भारत में स्ट्रीम होने से रोकने की मांग तेज हो गई है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के बाद अब शिवसेना नेता आनंद दुबे ने भी शो के बहिष्कार का समर्थन किया है। 4 दिसंबर को प्रस्तावित रिलीज से पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव का विरोध करते हुए भारतीय प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री पर रोक लगाने की बात कही है।