रणबीर कपूर की कास्टिंग पर शिव सागर ने की आलोचना, कह दी ये बड़ी बात

शिव को लगता है कि यश और पल्लवी अपनी दक्षिण भारतीय जड़ों और पौराणिक कथाओं की समझ के चलते इस भूमिका में जान फूंक देंगे, लेकिन उनका मानना है कि रणबीर के साथ 'बहुत सारा बर्डन' जुड़ा हुआ है। खासकर 'एनिमल' के बाद से।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे बड़े किरदारों के लिए नए चेहरे ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि शिव फिल्म के VFX से काफी प्रभावित हुए, खासकर शूर्पणखा का बाघ वाला रथ और पुष्पक विमान देखकर। नितेश द्वारा निर्देशित 'रामायण' दिवाली 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है।