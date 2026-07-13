शिवांगी जोशी की बहन ने शिल्पा शिंदे के बर्ताव पर साधा निशाना, फैंस भी भड़के

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के सेट पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शिल्पा शिंदे पर आरोप लगा है कि उन्होंने शिवांगी जोशी से अकेले एक कमरे की सफाई करवाई, जबकि शिवांगी की तबीयत पहले से ही खराब थी।

यह बात दर्शकों और शिवांगी की बहन शीतल को बिल्कुल नागवार गुजरी, जिसके बाद शीतल ने सोशल मीडिया पर शिल्पा के इस बर्ताव को 'अमानवीय और क्रूर' बताया।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई फैंस ने शिल्पा पर शिवांगी को बेवजह निशाना बनाने का आरोप लगाया।