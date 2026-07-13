शिवांगी जोशी की बहन ने शिल्पा शिंदे के बर्ताव पर साधा निशाना, फैंस भी भड़के
रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के सेट पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शिल्पा शिंदे पर आरोप लगा है कि उन्होंने शिवांगी जोशी से अकेले एक कमरे की सफाई करवाई, जबकि शिवांगी की तबीयत पहले से ही खराब थी।
यह बात दर्शकों और शिवांगी की बहन शीतल को बिल्कुल नागवार गुजरी, जिसके बाद शीतल ने सोशल मीडिया पर शिल्पा के इस बर्ताव को 'अमानवीय और क्रूर' बताया।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई फैंस ने शिल्पा पर शिवांगी को बेवजह निशाना बनाने का आरोप लगाया।
शिवांगी को सोशल मीडिया पर मिला समर्थन
शीतल ने यह भी बताया कि उस एपिसोड में शिल्पा सिर्फ शिवांगी को ही निशाना बना रही थीं। यहां तक कि उन्होंने शिवांगी को हर्षद चोपड़ा से बात करने से भी मना किया।
इन सब बातों के बावजूद, फैंस ने शिवांगी के धैर्य की सराहना की, जिन्होंने दबाव में भी शांत और साकारात्मक रहकर अपना बर्ताव बनाए रखा।
उनका साथ देने के लिए सोशल मीडिया पर ढेर सारा प्यार उमड़ पड़ा, जहां कई लोगों ने पूरे शो के दौरान उनकी हिम्मत और निष्पक्ष खेल भावना की प्रशंसा की।