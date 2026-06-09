शिल्पा शेट्‌टी को थिएटर फिल्मों की तलाश

शिल्पा शेट्‌टी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की तलाश, बताया ये बड़ा कारण

लेखन ज्योति सिंह 06:35 am Jun 09, 202606:35 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्‌टी को ऐसी फिल्मों की तलाश है, जिन्हें सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। उनका कहना है कि उनके बच्चों विहान और समिशा ने उन्हें अभी तक बड़े पर्दे पर नहीं देखा है। वह सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्में देखते हैं। शिल्पा ने बताया कि उनके बेटे ने 'सुखी' (2023) देखी, लेकिन उस वक्त फिल्म एक प्रिव्यू थिएटर में दिखाई गई थी। वहीं उनकी 'हंगामा 2' देश में लॉकडाउन के चलते (2021) सीधे OTT पर रिलीज हुई थी।