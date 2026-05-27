शिल्पा शेट्‌टी की होगी टीवी पर धमाकेदार वापसी, नए शो 'मां है ना' का ट्रेलर जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:36 pm May 27, 202603:36 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्‌टी का छोटे पर्दे से पुराना नाता रहा है। उन्होंने न सिर्फ 'बिग बॉस 2' को होस्ट किया था, बल्कि कई डांस रियलिटी शो की जज भी रह चुकी हैं। एक बार फिर अभिनेत्री टीवी की दुनिया में अपने नए रियलिटी शो के साथ लौट रही हैं, जिसका नाम 'मां है ना' है। ZEE5 ने शो का ट्रेलर जारी कर दिया है, जो कॉमेडी, अराजकता,अफरा-तफरी और यादों से भरपूर है। शिल्पा इस शो की मेजबानी करती नजर आएंगी।