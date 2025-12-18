'गुल्लक' सीजन 5 आने के लिए तैयार, फिर भी इस खबर से टूट जाएगा दिल

पुष्टि

2026 में आएगा 'गुल्लक' का 5वां सीजन

टाइम्स नाउ के मुताबिक, हर्ष ने पुष्टि की कि 'गुल्लक' का 5वां सीजन 2026 में आने वाला है। उन्होंने वैभव के शो छोड़ने वाली अफवाह पर कहा, "मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लोग जानते हैं। और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन यह बात सबको पता है।" उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि वह अब वहां नहीं है। यही सबसे दुखद है। दर्शकों के लिए यह दिल दहलाने वाला होगा।"