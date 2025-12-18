'गुल्लक' सीजन 5 आने के लिए तैयार, फिर भी इस खबर से टूट जाएगा दिल
क्या है खबर?
सोनी लिव की लोकप्रिय वेब सीरीज 'गुल्लक' के 5वें सीजन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। 'पंचायत' जैसी सीरीज बना चुका 'द वायरल फीवर' (TVF) इसके 4 सीजन ला चुका है जिन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया। काफी समय से चर्चा है कि 'अन्नू मिश्रा' का किरदार निभाने वाले, वैभव राज गुप्ता ने 'गुल्लक' से दूरी बना ली है। इन अफवाहों पर हर्ष मयार ने प्रतिक्रिया दी है, साथ ही 'गुल्लक 5' की रिलीज पर बात की है।
पुष्टि
2026 में आएगा 'गुल्लक' का 5वां सीजन
टाइम्स नाउ के मुताबिक, हर्ष ने पुष्टि की कि 'गुल्लक' का 5वां सीजन 2026 में आने वाला है। उन्होंने वैभव के शो छोड़ने वाली अफवाह पर कहा, "मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लोग जानते हैं। और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन यह बात सबको पता है।" उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि वह अब वहां नहीं है। यही सबसे दुखद है। दर्शकों के लिए यह दिल दहलाने वाला होगा।"
वजह
वैभव के शो छोड़ने की यह वजह आई सामने
सूत्रों के मुताबिक, वैभव का TVF निर्माताओं के साथ किसी बात पर मनमुटाव हुआ था जिसके बाद उन्होंने शो छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि, इन खबरों पर उनका आधिकारिक बयान कभी नहीं आया। चर्चा है कि वैभव की जगह 'अन्नू' के किरदार के लिए निर्माताओं ने '12वीं फेल' अभिनेता, अनंत विजय जोशी को अप्रोच किया है। बता दें कि वैभव को इसी साल आई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द मंडला मर्डर्स' में देखा गया था।