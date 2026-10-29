कॉन्सर्ट में विवाद के बाद शिल्पा राव ने शो की दिखाई झलक, फैंस से कही यह बात
मनोरंजन
24 अक्टूबर को मुंबई में हुए बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट के दौरान गायक शिल्पा राव की परफॉर्मेंस के बीच में ही उनका माइक और स्टेज की लाइटें अचानक बंद हो गईं।
बाद में उन्होंने खुद का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह दर्शकों के साथ 'खुदा जाने' गाना गाती दिख रही थीं।
इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "मैं आप सबके लिए पूरे दिल से गाती हूं और बस यही सबसे जरूरी है।"
आयोजकों ने शिल्पा से मांगी माफी
कार्यक्रम के आयोजकों ने शिल्पा राव से माफी मांगी और बताया कि कार्यक्रम के शेड्यूल में हुई देरी और कर्फ्यू की वजह से उनकी परफॉर्मेंस समय से पहले खत्म करनी पड़ी।
इस गड़बड़ी के बावजूद, शिल्पा ने अपने फैंस को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और मुंबई जल्द लौटने का वादा किया।
कुटले खान, जिनकी परफॉर्मेंस उसी समय शुरू हुई थी और आयोजक दोनों ने इस पूरी घटना के बाद भी शिल्पा के प्रति अपना सम्मान जताया।
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