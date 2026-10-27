श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी कपूर का सहारा बने शिखर पहाड़िया, छोड़ दी थी पढ़ाई

आने वाले एपिसोड में जाह्नवी ने बताया, "मुझे लगता है कि शिखर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने लगभग आधे सेमेस्टर की छुट्टी ले ली थी। वह मुंबई आए और तब अपने पिता के साथ शहर में रहते थे। मुझे बहुत बाद में पता चला कि वह एक महीने के लिए जुहू में अपने एक दोस्त के घर चले गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे रोज मिलती थी।