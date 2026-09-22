शेखर कपूर LTM से जुड़े, AI से ब्रांडों को मिलेगी 'दिल छूने वाली' कहानी

शेखर का इरादा इंसानी रचनात्मकता को हटाना नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि AI नए-नए विचार लाए और कंटेंट बनाने के काम को ज्यादा लचीला और रोमांचक बना दे।

LTM के ईवीपी और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर डॉ. सुजय सेन का कहना है कि शेखर की रचनात्मक सोच क्राफ्ट के उस बड़े लक्ष्य को सहारा देगी, जिसके तहत कंपनियां AI के दौर में कंटेंट बनाने, उसे बड़े पैमाने पर पहुंचाने और लोगों के हिसाब से ढालने के तरीके बदलना चाहती हैं।

यह खासकर तब जरूरी है जब ब्रांडों को अलग-अलग फॉर्मेट, चैनल और मार्केट में कंटेंट की बढ़ती मांग को पूरा करना पड़ रहा है।