शेखर कपूर LTM से जुड़े, AI से ब्रांडों को मिलेगी 'दिल छूने वाली' कहानी
मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर अब LTM के ब्लूवर्स क्राफ्ट यूनिट के रणनीतिक सलाहकार बन गए हैं। इस नई भूमिका में, वे ब्रांडों के लिए AI को रचनात्मक कहानियों के साथ मिलाकर बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।
इसका मकसद है कंपनियों के लिए ऐसे अच्छे और नए तरीके ढूंढना, जिनसे वे ऐसा कंटेंट बना सकें जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे।
शेखर का मानना है कि AI रचनात्मकता को और निखारेगा
शेखर का इरादा इंसानी रचनात्मकता को हटाना नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि AI नए-नए विचार लाए और कंटेंट बनाने के काम को ज्यादा लचीला और रोमांचक बना दे।
LTM के ईवीपी और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर डॉ. सुजय सेन का कहना है कि शेखर की रचनात्मक सोच क्राफ्ट के उस बड़े लक्ष्य को सहारा देगी, जिसके तहत कंपनियां AI के दौर में कंटेंट बनाने, उसे बड़े पैमाने पर पहुंचाने और लोगों के हिसाब से ढालने के तरीके बदलना चाहती हैं।
यह खासकर तब जरूरी है जब ब्रांडों को अलग-अलग फॉर्मेट, चैनल और मार्केट में कंटेंट की बढ़ती मांग को पूरा करना पड़ रहा है।