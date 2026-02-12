फिल्म 'इश्कनामा' से शहनाज गिल का लुक सामने आया

फिल्म 'इश्कनामा' से शहनाज गिल की पहली झलक जारी, इस दिन होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 04:39 pm Feb 12, 202604:39 pm

क्या है खबर?

शहनाज गिल को लोकप्रियता अब सिर्फ पंजाबी फिल्म जगत तक सीमित नहीं रही है। हिंदी पट्‌टी के दर्शक भी उनके जबरा फैन बन चुके हैं। फिलहाल अभिनेत्री अपनी आगामी फिल्म 'इश्कनामा' को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। साेशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म से अपनी पहली झलक जारी कर दी है जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। फिल्म के निर्देशन की कमान अरविंदर खैरा ने संभाली है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है।