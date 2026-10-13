शहनाज गिल ने की पंजाबी सिनेमा में अपनी तरक्की पर बात, जानिए क्या बोलीं?

शहनाज का सफर 2017 में फिल्म 'सत श्री अकाल इंग्लैंड' से शुरू हुआ था। बिग बॉस में पहचान मिलने के बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (2023) और फिर 'थैंक यू फॉर कमिंग' (2023) से हिंदी सिनेमा में कदम रखा।

उन्होंने 2024 में आई 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में भी एक खास अपीयरेंस दिया था। गिप्पी के साथ 'सिंह वर्सस कौर 2' के लिए दोबारा काम करना उनके लिए बहुत खास है।

शहनाज, गिप्पी के पंजाबी सिनेमा के प्रति जुनून की बहुत तारीफ करती हैं। उन्हें वह "एक बहुत अच्छे निर्देशक" बताती हैं, जो "बहुत मजेदार", "बहुत मददगार, परवाह करने वाले और सुरक्षात्मक स्वभाव के" हैं।

शहनाज ने कहा, "बहुत फर्क है, गिप्पी वह शख्स हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। हमने पहले भी साथ काम किया था, तब मैं उनकी फिल्म में सेकंड लीड थी। वह तब से अब तक बिल्कुल नहीं बदले हैं। मेरी तरफ से, मुझे खुद को साबित करना है कि मैं वह सब कर सकती हूं, जो दूसरी हीरोइनें करती हैं। मेरे लिए यह बस एक नई शुरुआत है।"