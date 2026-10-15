'बिग बॉस' फेम शेफाली बग्गा को मिली महेश भट्ट की फिल्म, बड़े पर्दे पर करेंगी धमाकेदार शुरुआत

फिल्म की टीम में प्रशांत नारायणन और विजियंत कोहली जैसे कलाकार भी शामिल हैं। महेश ने प्रशांत के स्वाभाविक अभिनय की खास तौर पर तारीफ की है।

निर्माता रिद्धि चावड़ा और उत्सव उपाध्याय इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हर अभिनेता अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठे, जिससे पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री कमाल की दिखे।

हालांकि, फिल्म की रिलीज की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जब यह सिनेमाघरों में आएगी तो दर्शकों को शानदार ड्रामा, कमर्शियल मनोरंजन और धमाकेदार म्यूजिक का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा।