धर्मेंद्र की याद में भावुक हुए जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, लिखा- उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा आघात पहुंचा है। इस गहन दुख से उनके सह-कलाकार और जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा अब तक नहीं उबर पाए हैं। अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के साथ की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया है। इनमें से एक तस्वीर में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा और हेमा मालिनी भी नजर आ रही हैं।
दर्द
शत्रुघ्न का पोस्ट में छलका दर्द
अभिनेता शत्रुघ्न ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'हमारे सबसे प्रिय पारिवारिक मित्र से मुलाकात हुई। ड्रीमगर्ल हेमा हमारी सबसे प्रिय पारिवारिक मित्र, हमारे बड़े भाई को खोने के इस दुखद समय में उनसे मिलना हृदय विदारक था। धर्मेंद्र की दो खूबसूरत बेटियों से मुलाकात हुई। ईशा देओल, अहाना देओल को उनके अपार दुख पर सांत्वना। धरमजी एक दयालु और सौम्य आत्मा थे। वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ओम शांति।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Met our dearest family friend @dreamgirlhema. It was heart breaking to meet her in these traumatic times of her tremendous loss of our dearest family friend our elder brother @aapkadharam. Met her two beautiful daughters @Esha_Deol #AhanaDeol with comforting words for their… pic.twitter.com/TrpMhxYNoN— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 1, 2025
धर्मेंद्र
24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को हुआ था। अभिनेता पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका इलाज घर से किया जा रहा था। हालांकि, उन्हें बचाया नहीं जा सका। 28 नवंबर को धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं।