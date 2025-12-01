धर्मेंद्र की याद में भावुक हुए जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, लिखा- उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी

दर्द

शत्रुघ्न का पोस्ट में छलका दर्द

अभिनेता शत्रुघ्न ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'हमारे सबसे प्रिय पारिवारिक मित्र से मुलाकात हुई। ड्रीमगर्ल हेमा हमारी सबसे प्रिय पारिवारिक मित्र, हमारे बड़े भाई को खोने के इस दुखद समय में उनसे मिलना हृदय विदारक था। धर्मेंद्र की दो खूबसूरत बेटियों से मुलाकात हुई। ईशा देओल, अहाना देओल को उनके अपार दुख पर सांत्वना। धरमजी एक दयालु और सौम्य आत्मा थे। वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ओम शांति।'