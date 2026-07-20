संगीतकार शाश्वत सचदेव का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर भावुक नोट, बोले- संघर्षों के बाद मिला सुंदर ठहराव
मनोरंजन
संगीतकार शाश्वत सचदेव ने फिल्म 'आर्टिकल 370' में अपने संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड जीता है।
उन्होंने इस जीत को अपनी संगीत यात्रा में एक 'सुंदर ठहराव' बताया है, जो त्याग और अनिश्चितता से भरी रही है।
शाश्वत ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन सभी का भी है, जिन्होंने उन पर भरोसा किया।
परिवार, टीम और निर्देशक धर को श्रेय देते हैं शाश्वत
शाश्वत, जिन्होंने बिना किसी विरासत के, केवल संगीत के प्रति अपने प्यार के साथ शुरुआत की थी, अपने परिवार, टीम और निर्देशक आदित्य धर को उनके पूरे समर्थन के लिए श्रेय देते हैं।
उन्हें हाल ही में मिले प्यार और पहचान से वे बहुत शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि इस सम्मान ने उन्हें और भी अधिक आभारी बना दिया है।