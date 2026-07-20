संगीतकार शाश्वत सचदेव का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर भावुक नोट, बोले- संघर्षों के बाद मिला सुंदर ठहराव

शाश्वत, जिन्होंने बिना किसी विरासत के, केवल संगीत के प्रति अपने प्यार के साथ शुरुआत की थी, अपने परिवार, टीम और निर्देशक आदित्य धर को उनके पूरे समर्थन के लिए श्रेय देते हैं।

उन्हें हाल ही में मिले प्यार और पहचान से वे बहुत शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि इस सम्मान ने उन्हें और भी अधिक आभारी बना दिया है।