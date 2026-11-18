नए चेहरों के साथ नई प्रेम-कहानी ला रहे फिल्ममेकर

शशांक खेतान की नई फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' का ऐलान, दिखेंगे ये नए चेहरे

लेखन ज्योति सिंह 03:45 pm Nov 18, 202603:45 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्ममेकर शशांक खेतान ने अपनी नई फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' का ऐलान किया है। इसके जरिए वह प्यार, जुनून और बदले की एक नई दुनिया दिखाने के लिए तैयार हैं। नाम की अनाउंसमेंट वीडियो के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घाेषणा कर दी। वीडियो के साथ, खेतान ने लोगों को 2 नए चेहरों शुभान और आइरा से भी रूबरू कराया है, जो इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं।