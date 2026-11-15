भाग्यश्री और शरवरी का डांस वीडियो वायरल, फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के गाने पर जमाया रंग

शरवरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना एक प्यारा डांस वीडियो साझा किया है। इसमें वो अभिनेत्री भाग्यश्री के साथ फिल्म 'ये प्यार मोल लिया' के टाइटल ट्रैक पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना भी मुख्य भूमिका में हैं। वीडियो की शुरुआत में शरवरी अकेले डांस करती हैं, लेकिन कुछ देर बाद भाग्यश्री भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं। आखिर में दोनों एक-दूसरे के माथे पर प्यार से किस करती हैं। उनका यह प्यारा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है।