कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी शरवरी? निर्माता लव रंजन की फिल्म पर आया अपडेट

बातचीत

कार्तिक के साथ शरवरी को लेने के लिए उत्सुक हैं निर्माता

बॉलीवुड हंगामा से एक सूत्र ने कहा, "लव रंजन अपनी अगली फिल्म में शरवरी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में लेने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में हैं। शरवरी ने उत्साह दिखाया है और पिछले 10 सालों की कुछ बेहतरीन जेनरेशन-Z फिल्मों के निर्देशक लव रंजन के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।" काेई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन पटकथा तैयार होने और नरेशन पूरा होने के बाद अंतिम कास्टिंग होगी।