शरवरी का सपना हुआ पूरा, माधुरी दीक्षित संग 'ये प्रेम मोल लिया' पर किया धमाकेदार डांस
मनोरंजन
शरवरी ने बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा माधुरी दीक्षित के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के टाइटल ट्रैक पर डांस किया।
इंस्टाग्राम पर यह वीडियो साझा करते हुए शरवरी ने इस पल को सपने जैसा बताया।
सूरज कर रहे हैं 'ये प्रेम मोल लिया' का निर्देशन
यह डांस सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि यह राजश्री प्रोडक्शंस और निर्देशक सूरज बड़जात्या की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के लिए माहौल भी बना रहा है।
इस फिल्म में शरवरी, आयुष्मान खुराना के साथ नजर आएंगी और इसमें राजश्री की खास पारिवारिक और संगीतमय शैली देखने को मिलेगी।
यह साझेदारी नए दौर के बॉलीवुड को उसकी पुरानी जड़ों से जोड़ती है, जिससे यह फिल्म रिलीज होने के बाद देखने लायक बन जाती है।