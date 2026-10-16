सूरज बड़जात्या की फिल्म के गाने 'झुमका पटोला' में दिखेगा शरवरी का नया अवतार, अभिनेत्री बोलीं- सर ने सिखाया हर स्टेप का मतलब

'ये प्रेम मोल लिया' में काम करते हुए शरवरी ने डांस को एक नए नजरिए से समझा। बड़जात्या की खासियत है कि वो डांस के जरिए भी कहानी को खूबसूरती से पेश करते हैं। शरवरी के मुताबिक, उनके साथ काम करके वह डांस से एक अलग ही स्तर पर जुड़ पाईं और समझा कि डांस सिर्फ अच्छे मूव्स दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का भी जरिया है।

इस फिल्म में शरवरी की जोड़ी अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ बनी हैं। फिल्म में अनुपम खेर, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक और सौम्या टंडन समेत कई कलाकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।