भारत-वेस्टइंडीज निर्णायक टी-20 मुकाबले में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? पूर्व भारतीय कोच ने बताई अपनी राय
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर चाहते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी-20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिले। हालांकि, उनका मानना है कि इस युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के लिए भारत को अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव नहीं करना चाहिए। सीरीज 2-2 से बराबर होने के बीच नायर का मानना है कि अगर टीम में कोई बदलाव करना है तो वह शीर्ष क्रम के बजाय गेंदबाजी में होना चाहिए।
बयान
मैं सूर्यवंशी के लिए काफी उत्सुक हूं- नायर
नायर ने जियो स्टार से कहा, "मैं सूर्यवंशी को खिलाने के लिए काफी उत्सुक हूं, लेकिन क्या आप उनको उनकी स्वाभाविक बल्लेबाजी पोजिशन से हटाकर खिलाएंगे? मैं ऐसा नहीं देखना चाहूंगा। अगर वह खेलते हैं तो उन्हें उनकी सबसे मजबूत पोजिशन यानी सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाहिए। अगर वह पारी की शुरुआत करते हैं तो जो खिलाड़ी तीसरे नंबर पर खेल रहा है उसे भी उसकी सबसे मजबूत पोजिशन पर ही खेलना चाहिए।"
बदलाव
मैं बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करना चाहूंगा- नायर
नायर ने आगे कहा, "मैं सूर्यवंशी को खिलाने के लिए कितना भी उत्सुक क्यों न हूं और उन्हें बेंगलुरु में खेलते हुए देखना भी चाहता हूं, लेकिन मैं बल्लेबाजी क्रम में बिल्कुल बदलाव नहीं करूंगा। मैं उसकी जगह गेंदबाजी में बदलाव करना पसंद करूंगा।"
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही सीरीज में 4 मुकाबले हुए हैं और सूर्यवंशी एक भी मैच का हिस्सा नहीं रहे हैं। सीरीज 2-2 की बराबरी पर है।
प्रदर्शन
भारतीय सलामी जोड़ी का रहा है सीरीज में अच्छा प्रदर्शन
भारत की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। अभिषेक ने 139 रन बनाए हैं, जिसमें इंदौर में 69 रन की पारी शामिल है।
वहीं, सैमसन ने 152 रन बनाए हैं। इसमें रांची में 82 रन और हैदराबाद में 56 रन की पारी प्रमुख रही।
दोनों खिलाड़ियों की कुछ धीमी पारियों के कारण टीम में चयन को लेकर बहस जारी है, हालांकि सीरीज के दौरान दोनों ने अहम योगदान भी दिए हैं।
एशियाई खेल
एशियाई खेल में एक साथ खेल चुके हैं तीनों खिलाड़ी
एशियाई खेल 2026 की तरह भारतीय टीम प्रबंधन सूर्यवंशी को अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतार सकता है और सैमसन को नंबर-3 पर भेज सकता है।
इस स्थिति में ईशान किशन नंबर-4 और श्रेयस अय्यर नंबर-5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।
इस संयोजन से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और आक्रामक बनाया जा सकता है। हालांकि, सूर्यवंशी को मौका देने और बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने का अंतिम फैसला भारतीय टीम प्रबंधन को ही लेना है।