भारत-वेस्टइंडीज निर्णायक टी-20 मुकाबले में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? पूर्व भारतीय कोच ने बताई अपनी राय

एशियाई खेल 2026 की तरह भारतीय टीम प्रबंधन सूर्यवंशी को अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतार सकता है और सैमसन को नंबर-3 पर भेज सकता है।

इस स्थिति में ईशान किशन नंबर-4 और श्रेयस अय्यर नंबर-5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।

इस संयोजन से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और आक्रामक बनाया जा सकता है। हालांकि, सूर्यवंशी को मौका देने और बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने का अंतिम फैसला भारतीय टीम प्रबंधन को ही लेना है।