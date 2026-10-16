रणबीर कपूर ने पुणे में किराए पर दिया अपार्टमेंट

रणबीर कपूर ने पुणे में किराए पर दिया लक्जरी अपार्टमेंट, लाखों में है महीने का किराया

लेखन सयाली 04:31 pm Oct 16, 202604:31 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने पुणे के कल्याणी नगर में स्थित ट्रम्प टावर्स में अपना एक लक्जरी अपार्टमेंट किराए पर दिया है। 6,094 वर्ग फुट के इस अपार्टमेंट का महीने का किराया 4.63 लाख रुपये है। CRE मैट्रिक्स द्वारा हासिल किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इसकी लीज सितंबर 2026 से सितंबर 2029 तक चलने वाली है और इसका किराया सालाना बढ़ाया जाएगा। 3 सालों के अंदर इस अपार्टमेंट का कुल किराया लगभग 1.75 करोड़ रुपये हो जाएगा।