भारत के एक दौरे पर इन विदेशी बल्लेबाजों ने 4-4 शतक लगाए

वेस्टइंडीज ने 1948-49 में भारत दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत दर्ज की थी।

उस सीरीज में वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स ने 7 पारियों में 111.28 की औसत के साथ 779 रन बनाए थे।

उन्होंने उस दौरे पर 4 शतक भी लगाए थे। वीक्स ने दिल्ली टेस्ट में 128 रन और इसके बाद ब्रेबोर्न टेस्ट में उन्होंने 194 रन बनाए थे।

ईडन गार्डन में इस बल्लेबाज ने 162 और 101 रन की पारियां खेली थी।