मेरठ में पति की हत्या कर सांप कांटने की कहानी बनाने वाली महिला और उसके प्रेमी को सजा-ए-मौत

मेरठ में पति की हत्या कर सांप कांटने की कहानी बनाने वाली महिला को सजा-ए-मौत

लेखन गजेंद्र 04:30 pm Oct 16, 202604:30 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मेरठ की एक कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। उसने एक महिला को प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-12 की कोर्ट ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया है। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अमित कश्यप (मिक्की) की हत्या कर सांप काटने की कहानी रची थी।