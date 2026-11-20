शरद कपूर का शुरू हुआ इलाज

शरद कपूर की सेहत पर आया नया अपडेट, इलाज के साथ डॉक्टरों ने लगाई ये पाबंदी

लेखन अंशिका शुक्ला 12:17 pm Nov 20, 202612:17 pm

क्या है खबर?

शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 2 साल पहले पैर में चोट लगने के बाद से वह डिप्रेशन और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में शाहरुख खान, सलमान खान और सोनू सूद समेत कई सितारों ने उनकी मदद की पेशकश की। अब उनका इलाज शुरू हो गया है। शरद की दोस्त और प्रवक्ता हेमा के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें एक हफ्ते तक फोन से दूर और अकेले रहने की सलाह दी है।