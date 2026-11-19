शरद कपूर की मदद की अपील के बाद समर्थन में उतरे शाहरुख खान-जावेद अख्तर
शरद कपूर, जो ‘मेरा प्यारा भारत’, ‘दस्तक’, ‘जोश’, ‘लक्ष्य’, ‘वॉन्टेड’, ‘जय हो’, ‘यह है जलवा’ और ‘कैबरे’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, मुश्किल समय से गुजरने के बाद काम और सहारे के लिए फिल्म इंडस्ट्री से मदद मांगी।
बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने उनका हालचाल पूछा, जबकि सोनू सूद ने उन्हें आर्थिक और मेडिकल मदद की पेशकश की, वहीं सलमान खान ने भी आर्थिक सहायता दी।
शरद बोले, झूठे आरोपों के कारण डिप्रेशन में चला गया था
शरद की यह अपील तब सामने आई जब उनका एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ जिसमें वह 4 कुत्तों के साथ गद्दे पर लेटे हुए दिख रहे थे। इस वीडियो को देखकर लोगों में चिंता पैदा हो गई थी।
बाद में उन्होंने बताया कि कैसे झूठे आरोपों की वजह से वे डिप्रेशन में चले गए और उनके करियर में भी बड़ी दिक्कतें आईं।
अब तक मिली मदद के लिए शुक्रगुजार होते हुए उन्होंने कहा, "मुझे वाकई आर्थिक, नैतिक और मानसिक मदद की बहुत जरुरत है।"