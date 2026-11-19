शरद की यह अपील तब सामने आई जब उनका एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ जिसमें वह 4 कुत्तों के साथ गद्दे पर लेटे हुए दिख रहे थे। इस वीडियो को देखकर लोगों में चिंता पैदा हो गई थी।

बाद में उन्होंने बताया कि कैसे झूठे आरोपों की वजह से वे डिप्रेशन में चले गए और उनके करियर में भी बड़ी दिक्कतें आईं।

अब तक मिली मदद के लिए शुक्रगुजार होते हुए उन्होंने कहा, "मुझे वाकई आर्थिक, नैतिक और मानसिक मदद की बहुत जरुरत है।"