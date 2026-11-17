शरद कपूर ने किया चौंकाने वाला दावा

शरद कपूर का आरोप, मदद के नाम पर उनकी हालत का हो रहा गलत इस्तेमाल

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Nov 17, 202604:55 pm

क्या है खबर?

शरद कपूर ने रील्स बनाने के लिए उनकी हालत का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि कुछ लोग उनके पास पैसे लेकर आए थे, उनके साथ हुई बातचीत को फिल्माया, और बाद में पैसे वापस ले गए। इन मुलाकातों से परेशान होकर उन्होंने किसी ने अब न मिलने की बात कही। शरद की दोस्त हेमा चौधरी ने भी ऐसे लोगों की फटकार लगाई है।