शानिया ट्वेन पर बनने जा रही है बायोपिक, दिखाएगी बचपन से बुलंदियों तक का सफर

'लिटिल मिस ट्वेन' संगीत कब होगा रिलीज?

इस फिल्म में शैनिया के कई पुराने और हिट गाने भी सुनने को मिलेंगे, जैसे 'मैन! आई फील लाइक अ वुमन' और 'यू आर स्टिल द वन'। साथ ही, शैनिया का सातवां संगीत 'लिटिल मिस ट्वेन' भी 24 जुलाई को सामने आएगा।

शैनिया बताती हैं कि यह एल्बम उनके बचपन और जिस माहौल में वो पली-बढ़ीं, उसे दिखाता है। यह उनकी जिंदगी की मुश्किलों और आगे बढ़ने की कहानी को और भी मजबूत करता है।