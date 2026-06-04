शानिया ट्वेन पर बनने जा रही है बायोपिक, दिखाएगी बचपन से बुलंदियों तक का सफर
मनोरंजन
शैनिया ट्वेन के फैंस के लिए एक बढ़िया खबर है। उनकी जिंदगी पर आधारित एक बायोपिक बनाई जा रही है, जिसका नाम 'शैनिया' रखा गया है।
इसे निर्देशक लीआ मैकेंड्रिक बना रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि शैनिया खुद इस फिल्म को बना रही हैं। इससे यह तय है कि फिल्म उनकी जिंदगी की असल कहानी दिखाएगी।
यह फिल्म बताएगी कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचीं।
'लिटिल मिस ट्वेन' संगीत कब होगा रिलीज?
इस फिल्म में शैनिया के कई पुराने और हिट गाने भी सुनने को मिलेंगे, जैसे 'मैन! आई फील लाइक अ वुमन' और 'यू आर स्टिल द वन'। साथ ही, शैनिया का सातवां संगीत 'लिटिल मिस ट्वेन' भी 24 जुलाई को सामने आएगा।
शैनिया बताती हैं कि यह एल्बम उनके बचपन और जिस माहौल में वो पली-बढ़ीं, उसे दिखाता है। यह उनकी जिंदगी की मुश्किलों और आगे बढ़ने की कहानी को और भी मजबूत करता है।