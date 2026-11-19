शो में, करण ने शनाया के शो 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' की झलक भी दिखाई।

जिस समय यह एपिसोड शूट किया गया था, तब तक यह शो रिलीज नहीं हुआ था। इस पहली झलक को देखकर दोनों अनन्या ने शनाया के काम की तारीफ की।

शनाया ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के जरिए OTT की दुनिया में कदम रखा है। 13 नवंबर को रिलीज हुई इस सीरीज का निर्देशन रीमा माया ने किया है।