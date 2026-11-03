शनाया कपूर ने जन्मदिन पर क्यों चुना काम? खुद किया खुलासा

शानया कपूर ने छुट्टी लेने के बजाय, अपने जन्मदिन पर अपनी नई सीरीज 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का प्रचार करना चुना है।

उन्होंने बताया कि परिवार के साथ जन्मदिन मनाना अच्छा होता, लेकिन जन्मदिन पर काम करना एक नए साल में कदम रखने का अच्छा तरीका है।

साफ तौर पर, यह प्रोजेक्ट उनके लिए काफी मायने रखता है।