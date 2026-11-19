शनाया पटकथा पढ़ने से लेकर शूटिंग तक हर चीज में पूरी तरह से शामिल थीं। उन्होंने शो के खास अंदाज को बनाने का श्रेय निर्देशक रीमा माया और सिनेमेटोग्राफर हर्षवीर को दिया।

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की पिछली कहानियों के उलट, इस स्पिनऑफ में एक मर्डर मिस्ट्री का ट्विस्ट भी जोड़ा गया है।

शनाया ने यह भी बताया कि इतने लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहने के बाद, उनकी करीबी दोस्त अनन्या पांडे ने इस 'भावनात्मक सफर' में उनका पूरा साथ दिया।