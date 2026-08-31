शालिनी पांडे के साथ AI का घिनौना खेल, अभिनेत्री भड़ते हुए बोलीं- 'शेयर नहीं रिपोर्ट करो'

ऑनलाइन AI-जनित डीपफेक वीडियो सामने आने के बाद अभिनेत्री शालिनी पांडे ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। इस वीडियो में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है।

उन्होंने इस क्लिप को 'पूरी तरह से मनगढ़ंत' और 'गंभीर रूप से परेशान करने वाला' बताया है। शालिनी ने सभी से अपील की है कि इसे शेयर करने या इस पर कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय तुरंत इसकी रिपोर्ट करें।