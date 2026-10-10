शकुन बत्रा का बॉलीवुड पर बड़ा बयान- आज के युवाओं से कटी हुई हैं हिंदी सिनेमा की प्रेम कहानियां

फिल्ममेकर शकुन बत्रा का मानना है कि बॉलीवुड की आज की प्रेम कहानियां युवाओं से जुड़ नहीं पा रही हैं। उनका कहना है कि एक तरफ जहां लोग 'ऑफ कैंपस' और 'स्टरलिंग पॉइंट' जैसे युवाओं पर बने कंटेंट को काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड फिल्में आज के दौर से कटी हुई लगती हैं। शकुन बत्रा के मुताबिक, इसकी वजह ये है कि हिंदी फिल्मों में वो सच्चाई और असलियत गायब है, जिसे आज की पीढ़ी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में महसूस करती है।