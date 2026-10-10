शकुन बत्रा का बॉलीवुड पर बड़ा बयान- आज के युवाओं से कटी हुई हैं हिंदी सिनेमा की प्रेम कहानियां
फिल्ममेकर शकुन बत्रा का मानना है कि बॉलीवुड की आज की प्रेम कहानियां युवाओं से जुड़ नहीं पा रही हैं। उनका कहना है कि एक तरफ जहां लोग 'ऑफ कैंपस' और 'स्टरलिंग पॉइंट' जैसे युवाओं पर बने कंटेंट को काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड फिल्में आज के दौर से कटी हुई लगती हैं। शकुन बत्रा के मुताबिक, इसकी वजह ये है कि हिंदी फिल्मों में वो सच्चाई और असलियत गायब है, जिसे आज की पीढ़ी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में महसूस करती है।
"ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय ईमानदारी दिखाओ"
बत्रा ने बॉलीवुड की 'जो चल रहा है, वही बनाओ' वाली सोच पर निशाना साधा है। उनका मानना है कि ट्रेंड के पीछे भागने से कहानियों में असलियत खत्म हो जाती है। फिल्म निर्माताओं को सटीक लव स्टोरी दिखाने के बजाय सच्ची भावनाओं और जिंदगी की असली मुश्किलों पर ध्यान देना चाहिए। बत्रा के मुताबिक, बॉलीवुड अक्सर रिश्तों को जरूरत से ज्यादा आदर्श बनाकर दिखाता है, जो आज के युवाओं की जिंदगी की उलझनों और हकीकत से मेल नहीं खाता।