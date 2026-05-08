शक्ति कपूर मौत की झूठी खबरों पर गुस्साए, अब अफवाहबाजों को जेल भेजकर ही लेंगे दम

दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर अपनी मौत की झूठी खबरों को लेकर आगबबूला हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन अफवाहों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनेता ने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। शक्ति ने न केवल इन खबरों का खंडन किया, बल्कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है।

संदेश "जिंदा हूं और पूरी तरह स्वस्थ हूं" शक्ति ने अपनी मौत की वायरल हो रही अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर न केवल इन अफवाहों का खंडन किया, बल्कि इन्हें अशुभ बताते हुए कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ और खुश हैं। शक्ति ने सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के जानकारी साझा करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है और साफ कर दिया है कि वो इस घिनौने मजाक के पीछे के लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

दो टूक मौत जैसी गंभीर बात का मजाक ठीक नहीं- शक्ति कपूर वीडियो में दर्शकों को संबोधित करते हुए शक्ति सख्त नजर आए। उन्होंने इन फर्जी खबरों को पूरी तरह खारिज किया और लोगों से इन्हें नजरअंदाज करने की अपील की। अभिनेता ने इंटरनेट पर गलत सूचनाओं के तेजी से फैलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मृत्यु जैसी गंभीर बातों पर ऐसी लापरवाही बेहद दुखद है। उन्होंने लोगों से कहा कि बिना जांचे-परखे ऐसी खबरें शेयर न करें, क्योंकि इससे परिवारों को मानसिक परेशानी हो सकती है।

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कार्रवाई अभिनेता दोषियों के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR अभिनेता बोले, "मेरी मौत की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और खुश हूं। कृपया इन अफवाहों को नजरअंदाज करें। मैं इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत गलत है।" उन्होंने जनता से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की। शक्ति ने चेतावनी दी कि बिना सच्चाई जाने जानकारी को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि ऐसी अफवाहें तेजी से फैलती हैं और समाज में बेवजह डर और भ्रम पैदा करती हैं।

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो #ShaktiKapoor STRONGLY Reacts To Death Rumours, threatens



"I Will Do Cyber Complaint " 🚨 pic.twitter.com/UQzgShbLUB — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) May 8, 2026

नाराजगी अफवाहबाजों पर टूटा जनता का गुस्सा शक्ति कपूर का वीडियो संदेश सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करते हुए उन लोगों की कड़ी निंदा की, जो अभिनेता की मौत की झूठी खबरें फैला रहे थे। प्रशंसकों ने इस तरह की अफवाहों को बेहद शर्मनाक बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। ज्यादातर प्रशंसकों ने अभिनेता के हमेशा स्वस्थ और खुश रहने की दुआ की और अफवाहबाजों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।