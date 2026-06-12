शकीरा का भारत दौरा हुआ स्थगित, मध्य पूर्व अशांति बनी वजह

पैसे वापस करने की प्रक्रिया हुई शुरू

आयोजकों ने साफ किया है कि टिकट के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टिकट खरीदने वालों को इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।

आयोजकों को उम्मीद है कि इन शो की 2026 के आखिर तक नई तारीख तय किए जा सकेंगे।

शकीरा ने हाल ही में फिफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन समारोह में अपने गाने 'दाई दाई' से खूब धूम मचाई, जिसने प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। अब उनके भारत में आने का इंतजार लोग और बेसब्री से कर रहे हें।