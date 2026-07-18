FIFA विश्व कप 2026: शकीरा और टॉम क्रूज बढ़ाएंगे फाइनल की रौनक, जेनिफर हडसन के राष्ट्रगान से होगी शुरुआत

FIFA विश्व कप 2026 का आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला (फाइनल) बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होने जा रहा है। 20 जुलाई की सुबह होने वाला इसका समापन समारोह हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। इस खास कार्यक्रम में शकीरा, टॉम क्रूज, पोस्ट मालोन और निकोल शेर्जिंगर जैसे दुनिया के सबसे मशहूर कलाकार अपनी बेहतरीन कला का जादू बिखेरेंगे। इस रंग-बिरंगे और खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत जानी-मानी गायिका जेनिफर हडसन द्वारा राष्ट्रगान गाकर की जाएगी, जो मैदान और टीवी पर देख रहे सभी दर्शकों के अंदर एक नया जोश भर देगा।