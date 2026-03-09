शकीरा ने फैंस को दिया डबल तोहफा

शकीरा का भारतीय फैंस को शानदार तोहफा, किया एक और शो का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Mar 09, 202602:15 pm

क्या है खबर?

पॉप गायिका शकीरा ने अपने भारतीय फैंस की खुशी को दोगुना कर दिया है। हाल ही में, उनके भारत दौरे का ऐलान किया गया था जिसके तहत वह दिल्ली और मुंबई में लावइ प्रस्तुति देती दिखेंगी। अब गायिका ने अपने एक और कॉन्सर्ट को इसमें जोड़ दिया है जिसके बारे में सुनकर फैंस उतावले हो गए हैं। शकीरा द्वारा दूसरा शो करने की बात उस वक्त सामने आई, जब यूजर्स ने डिस्ट्रिक्ट ऐप पर एक और शो सूचीबद्ध देखा।