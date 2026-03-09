शकीरा का भारतीय फैंस को शानदार तोहफा, किया एक और शो का ऐलान
क्या है खबर?
पॉप गायिका शकीरा ने अपने भारतीय फैंस की खुशी को दोगुना कर दिया है। हाल ही में, उनके भारत दौरे का ऐलान किया गया था जिसके तहत वह दिल्ली और मुंबई में लावइ प्रस्तुति देती दिखेंगी। अब गायिका ने अपने एक और कॉन्सर्ट को इसमें जोड़ दिया है जिसके बारे में सुनकर फैंस उतावले हो गए हैं। शकीरा द्वारा दूसरा शो करने की बात उस वक्त सामने आई, जब यूजर्स ने डिस्ट्रिक्ट ऐप पर एक और शो सूचीबद्ध देखा।
प्रस्तुति
मुंबई में एक और प्रस्तुति देंगी शकीरा
शकीरा करीब 19 साल बाद अप्रैल, 2026 में भारत लौट रही हैं। यहां मुंबई में उनका पहला शो 10 अप्रैल के लिए निर्धारित है जिसका आयोजन महालक्ष्मी रेसकोर्स में होगा। चूकि उनके एक और शो को जोड़ा गया है, इसलिए 11 अप्रैल को फिर से उन्हें लाइव प्रस्तुति के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए देखा जाएगा। इसके बाद, 15 अप्रैल को वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लाइव परफॉर्म करेंगी। उनके शो के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं।
प्रतिक्रिया
शकीरा ने शो को लेकर दी ये प्रतिक्रिया
उधर, शकीरा ने एक बयान के जरिए भारत आगमन पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, "भारत में परफॉर्म करना मेरे लिए हमेशा खास रहा है। मुंबई और दिल्ली के फैंस से दोबारा मिलने के लिए बेहद उत्साहित हूं।" बता दें, कॉन्सर्ट को गैर-लाभकारी पहल 'फीडिंग इंडिया' के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 'डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो'का सहयोग है। 1 मार्च से कॉन्सर्ट के लिए टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुके हैं।