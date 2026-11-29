साल 2018 में KKR से जुड़ने के बाद रिंकू टीम के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। IPL में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने न सिर्फ क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीता, बल्कि फ्रेंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख के भी करीब आ गए।

शाहरुख को रिंकू और प्रिया की सगाई में भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि, वो इसमें शामिल नहीं हो सके। बता दें कि उनकी 8 जून, 2025 को लखनऊ के 'द सेंट्रम होटल' में सगाई की थी।