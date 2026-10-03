शाहरुख खान का कैप्टन स्मित मच्छार को सलाम, कहा- पूरे देश को आप पर गर्व है

शाहरुख ने नोट में लिखा, 'कैप्टन स्मित मच्छार, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप चट्टान की तरह खड़े रहे। मुश्किल परिस्थिति का सामना करना और दूसरों की सलामती के लिए अपनी जान जोखिम में डालना आसान नहीं होता, लेकिन आपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वही किया और साबित किया कि एक असली कैप्टन क्या होता है।'

शाहरुख ने मच्छार के इस कदम को "साहस और कर्तव्य की सच्ची मिसाल" बताया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।