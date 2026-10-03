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कैप्टन स्मित मच्छार की हिम्मत के मुरीद हुए सलमान खान, कहा- कमाल कर दिया पायलट जी
सलमान खान ने की कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ

कैप्टन स्मित मच्छार की हिम्मत के मुरीद हुए सलमान खान, कहा- कमाल कर दिया पायलट जी

लेखन नेहा शर्मा
Oct 03, 2026
09:53 am
क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान ने शनिवार को 'फ्लाईदुबई' के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर सराहना की। दरअसल, फ्लाइट FZ1073 में आई तकनीकी या आपातकालीन चुनौती के दौरान कैप्टन स्मित ने अपनी सूझबूझ और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए सभी यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग कराई थी। पायलट के इस साहसिक कदम से प्रभावित होकर सलमान ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की और कहा कि उनके साथ उड़ान भरना बेहद सम्मान और खुशी की बात होगी।

सराहना

मले के बाद भी कैप्टन ने संभाली फ्लाइट, सलमान ने की तारीफ

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए सलमान ने कैप्टन मच्छार के जज्बे को सलाम किया।

उन्होंने लिखा, 'कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं, आपके साथ उड़ना खुशी की बात होगी। वेल डन ब्रो।"

सलमान का ये पोस्ट उस घटना के बाद आया, जब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट के कॉकपिट में ओमान के को-पायलट ने कैप्टन मच्छार पर हमला किया। इस हमले में कैप्टन घायल हुए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से विमान संभाला।

ट्विटर पोस्ट

सलमान खान का पोस्ट

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बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर क्या बोले थे पायलट?

बता दें कि हमले के बाद विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कैप्टन मच्छार ने बताया कि घायल होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला।

वो बोले, "मुझे पता था कि विमान नीचे जा रहा है... मैं जमीन पर गिर चुका था। मैंने खुद से कहा कि दरवाजा सामने ही है, बस इसे खोलना है। मैं दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और लोग अंदर आ गए।"

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हादसा

मौत के मुहाने से लौटे 182 लोग

इसके बाद कुछ यात्री कॉकपिट में पहुंचे और आरोपी को काबू में कर लिया। फिर विमान का रुख सऊदी अरब के तबूक की ओर मोड़ दिया गया, जहां फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

विमान में कुल 182 लोग सवार थे। राहत की बात ये रही कि इस घटना में सभी यात्री और क्रू के सदस्य सुरक्षित रहे। दोनों पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि बाकी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से इजराइल पहुंचाया गया।

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