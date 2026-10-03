कैप्टन स्मित मच्छार की हिम्मत के मुरीद हुए सलमान खान, कहा- कमाल कर दिया पायलट जी

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए सलमान ने कैप्टन मच्छार के जज्बे को सलाम किया।

उन्होंने लिखा, 'कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं, आपके साथ उड़ना खुशी की बात होगी। वेल डन ब्रो।"

सलमान का ये पोस्ट उस घटना के बाद आया, जब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट के कॉकपिट में ओमान के को-पायलट ने कैप्टन मच्छार पर हमला किया। इस हमले में कैप्टन घायल हुए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से विमान संभाला।