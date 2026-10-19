शाहरुख खान ने यूनिफाइड म्यूजिक फेस्टिवल का किया ऐलान, जानिए कब होगा?

शाहरुख ने इस फेस्टिवल के बारे में बताते हुए कहा, "ऐसा पहली बार होगा जब 15 से ज्यादा कलाकार कई मंचों पर एक साथ आकर एक शानदार दिन का अनुभव देंगे। यूनिफाइड का हिस्सा बनने का यह सुनहरा मौका हाथ से जाने न दें।"

फेस्टिवल मे बड़े कलाकार शिरकत करेंगे। इसके अलावा, शाहरुख अपनी अगली फिल्म 'किंग' की तैयारी में भी लगे हैं।

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और सुहाना खान भी उनके साथ नजर आएंगी।

ऐसे में, शाहरुख के फैंस के लिए आने वाला वक्त काफी रोमांचक होने वाला है।