शाहिद कपूर ने साझा की अपनी तस्वीरें

'फर्जी 2' की शूटिंग के बीच शाहिद कपूर ने साझा की ऐसी तस्वीरें, उत्साहित हुए फैंस

लेखन ज्योति सिंह 03:06 pm May 27, 202603:06 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा गया था। इसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी, अविनाश तवारी, दिशा पाटनी और नाना पाटेकर समेत कई सितारे थे। अब शाहिद अपनी चर्चित वेब सीरीज 'फर्जी' के सीक्वल में जुट चुके हैं। उनकी हालिया तस्वीरें भी फैंस के हिसाब से कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। लोग इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'फर्जी 2' के बारे में अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं।