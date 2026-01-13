LOADING...
शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' मुश्किल में फंसी

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' रिलीज से पहले मुश्किल में फंसी, उठी रोक की मांग

लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
05:58 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ वापसी कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित इस फिल्म की रिलीज तारीख 13 फरवरी है, लेकिन उससे पहले यह मुश्किल में फंसती दिख रही है। गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने 'ओ रोमियो' के निर्माताओं का एक पत्र जारी करते हुए 2 करोड़ रुपये की मांग की है। पत्र में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया है।

मांग

पत्र के जरिए निर्माताओं से मांगे 2 करोड़ रुपये

बॉलीवुड हंगामा ने एक सूत्र के हवाले से बताया, "यह पत्र पिछले हफ्ते साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक को भेजा गया था। दावा है कि 'ओ रोमियो' में हुसैन उस्तारा को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए उन्होंने 2 करोड़ की मांग की है।" सनोबर ने निर्माताओं से अनुरोध किया है कि जब तक उनकी चिंता का समाधान नहीं होता, तब तक फिल्म की रिलीज रोकी या रद्द कर दी जाए।

फिल्म

'ओ रोमियो' के बारे में जानिए

'हैदर', 'कमीने' के बाद शाहिद और विशाल अपनी तीसरी फिल्म 'ओ रोमियो' ला रहे हैं, जिसका टीजर पिछले हफ्ते जारी हुआ था। इसमें शाहिद का हिंसक अवतार दिखाई दिया था। निर्माताओं ने कहानी के बारे में सबकुछ गुप्त रखा है इसलिए स्पष्ट नहीं है कि फिल्म असल में गैंगस्टर हुसैन की जिंदगी और मौत पर आधारित है या नहीं। हुसैन मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर था जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी दुश्मनी को लेकर मशहूर था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर

