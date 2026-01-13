शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' मुश्किल में फंसी

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' रिलीज से पहले मुश्किल में फंसी, उठी रोक की मांग

लेखन ज्योति सिंह 05:58 pm Jan 13, 202605:58 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ वापसी कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित इस फिल्म की रिलीज तारीख 13 फरवरी है, लेकिन उससे पहले यह मुश्किल में फंसती दिख रही है। गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने 'ओ रोमियो' के निर्माताओं का एक पत्र जारी करते हुए 2 करोड़ रुपये की मांग की है। पत्र में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया है।