'ओ रोमियो' का नया गाना 'जलवा' जारी, दुश्मनों पर दहाड़ते दिखे शाहिद कपूर

गाना

गुस्से और बदले की भावना को दिखाता है शाहिद का नया गाना

'जलवा' गाने को टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर साझा किया गया है। पोस्ट साझा करते हुए शाहिद ने कैप्शन दिया, 'शोले की तरह फलक चूम के, जलवा मेरे आशिक का बड़ी धूम से निकला।' गाने में शाहिद को गुस्से और बदले की भावना के साथ देखा जा सकता है। अधिकतर दृश्य फिल्म के शामिल हैं। बता दें, 13 फरवरी को रिलीज 'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया जैसे सितारे हैं।