शाहिद कपूर का बड़ा खुलासा, 'फर्जी 2' की शूटिंग पूरी; तस्वीरों ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

राज एंड डीके के निर्देशन में बनी 'फर्जी' साल 2023 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, जिसने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था।

दूसरे सीजन में कहानी पहले से ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेगी और पिछली बार से भी ज्यादा मजेदार होने वाली है।

चूंकि शूटिंग का काम लगभग पूरा हो गया है, ऐसे में फैंस को अब 'फर्जी' सीजन 2 देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

यह जल्द ही स्ट्रीम होगी। इसकी ब्लैक कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर का अनोखा तड़का इस बार भी दर्शकों का पूरा मनोरंजन करेगा।