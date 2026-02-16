शाहिद कपूर ने 'फर्जी 2' पर दिया सबसे बड़ा अपडेट, बोले- इसके लिए बहुत उत्साहित हूं

बयान

'फर्जी 2' की तैयारी में जुटे शाहिद कपूर, बोले- बहुत उत्साहित हूं

मिड-डे संग बातचीत में, शाहिद ने पुष्टि की है कि वह बहुत जल्द 'फर्जी 2' की तैयारी में जुट रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं पहले ही कुछ बिल्कुल अलग तरह की भूमिका में आ चुका हूं। मैं फिलहाल 'कॉकटेल 2' की शूटिंग कर रहा हूं। मैंने 'ओ रोमियो' की शूटिंग खत्म होते ही इसकी शूटिंग खत्म कर दी थी। अब जब 'ओ रोमियो' रिलीज हो चुकी है, तो मैं 'फर्जी 2' की शूटिंग शुरू करूंगा, जिसके लिए बहुत उत्साहित हूं।"