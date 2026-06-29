शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, दुनिया भर में 115 करोड़ पार
शाहिद कपूर की नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज हुई थी और अब ये 100 करोड़ के आंकड़े से बस थोड़ी ही दूर है।
फिल्म ने भारत में अब तक 99.31 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म में शाहिद के साथ रश्मिका मंदाना और कृति सैनन भी नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' से कड़ी टक्कर के बावजूद फिल्म ने ये आंकड़े छू लिए हैं।
'कॉकटेल 2' ने दुनिया भर में कमाए इतने करोड़
फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 47.5 करोड़ की शानदार कमाई की थी। इसके बाद, पहले हफ्ते की कमाई 70.5 करोड़ रुपये रही।
हालांकि, हफ्ते के दिनों में कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन दूसरे वीकेंड में फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी और अब ये दुनिया भर में 115 करोड़ के पार निकल गई है।
शाहिद की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का सिलसिला अब भी जारी है। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में अब 'पद्मावत', 'कबीर सिंह' और 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' जैसी फिल्में भी जुड़ गई हैं।