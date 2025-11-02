शाहरुख खान के साथ इन अभिनेत्रियों ने भरी करियर की उड़ान, 3,000 में निकली वो 'एक'
क्या है खबर?
शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं। दुनियाभर में उनका जन्मदिन किसी त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। प्रशंसक मन्नत के बाहर इकट्ठा हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है किंग खान, लेकिन शाहरुख का जादू सिर्फ प्रशंसकों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कई हीरोइनों के करियर की शुरुआत भी की। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां हैं, जिन्हें पहली बड़ी फिल्म, पहला बड़ा सीन और पहली बड़ी पहचान शाहरुख संग मिली।
#1
महिमा चौधरी
महिमा चौधरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत शाहरुख संग फिल्म 'परदेस' से की थी। इसमें उन्होंने कुसुम गंगा का शानदार किरदार निभाया और शाहरुख पर भी भारी पड़ गईं। उन्हें अपनी शानदार अदाकारी के लिए फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू पुरस्कार भी मिला। सुभाष घई फिल्म में महिमा की भूमिका के लिए 3,000 लड़कियों के ऑडिशन ले चुके थे। फिर आखिरकार उनकी ये तलाश महिमा पर जाकर खत्म हुई थी। ये फिल्म ZEE5, अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर मौजूद है।
#2
शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी की पहली फिल्म 'बाजीगर' थी और उसमें उनके साथ थे शाहरुख यानी शिल्पा का करियर भी किंग खान के साथ शुरू हुआ। साल 1993 में आई 'बाजीगर' ने शाहरुख को जहां एक अलग तरह का स्टार बना दिया, वहीं शिल्पा को मिला उनका पहला बड़ा मंच, उनकी पहली पहचान। अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर मौजूद ये फिल्म जबरदस्त सफल रही इसके गाने 'बाजीगर ओ बाजीगर' और 'ये काली काली आंखें' भी आज तक याद किए जाते हैं।
#3
दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म 'ओम शांति ओम' थी, जिसकी निर्देशक फराह खान थीं और इस फिल्म में दीपिका को शाहरुख के साथ रोमांस करते देखा गया था। 'ओम शांति ओम' ने सिर्फ दीपिका को पहचान नहीं दी, बल्कि पहली ही फिल्म में उन्हें इतना बड़ा मंच मिला कि वो रातों-रात स्टार बन गईं। नेटफ्लिक्स पर आप दीपिका की इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। अब शाहरुख के साथ दीपिका फिल्म 'किंग' लेकर आने वाली हैं।
#4 और #5
अनुष्का शर्मा और प्रीति जिंटा
साल 2008 में अनुष्का शर्मा ने शाहरुख की फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से अपने एक्टिंग करियर की पहली उड़ान भरी और अपनी पहली ही फिल्म से वो पर्दे पर छा गईं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर है। दूसरी ओर साल 1998 में आई फिल्म 'दिल से' के जरिए प्रीत जिंटा ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में भले ही उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन प्रीति ने अपने छोटे से किरदार से कमाल कर दिया था।