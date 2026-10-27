'किंग' का नया पोस्टर हुआ जारी

हाथ में बंदूक और मुंह में गुलाब, 'किंग' के नए पोस्टर में दमदार लगे शाहरुख खान

लेखन ज्योति सिंह 10:57 am Oct 27, 202610:57 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान भले 'पठान' और 'जवान' के जरिए एक्शन की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन 'किंग ऑफ रोमांस' वाला अंदाज अभी भी उनके अंदर कूट-कूट के भरा है। इसका संकेत उनकी बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म 'किंग' से मिलता है, जिसका नया पोस्टर खुद शाहरुख ने जारी किया। हाथ में बंदूक और आंखों में गुस्सा, लेकिन मुंह में गुलाब लिए अभिनेता का बिल्कुल अनोखा और दमदार अवतार सामने आया है जो गुस्से के साथ-साथ उनकी आशिकी को भी झलकाता है।